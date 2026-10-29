РФ продолжит поставки зерна в Африку как на контрактной, так и на безвозмездной основе

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Россия продолжит поставки зерна в Африку как на контрактной, так и на безвозмездной основе, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Россия продолжит играть роль ответственного поставщика зерновых культур в Африку. Будем делать это, как и прежде, и на контрактной, и на безвозмездной основе", - заявил президент РФ на пресс-конференции по итогам саммита "Россия-Африка" в четверг.

По его словам, африканские лидеры проявили заинтересованность в привлечении в свои страны российского бизнеса для оказания содействия в наращивании сельхозпроизводства. "Мы готовы делиться с африканцами экспертизой в аграрном секторе, помогать в освоении самых современных и передовых технологий в животноводстве и растениеводстве, в переработке и хранении продуктов", - сказал Путин.

"Проведенный в ходе саммита обмен мнениями подтвердил, что руководители многих государств Африки рассматривают в качестве ключевой области взаимодействия с Россией сельское хозяйство, рассчитывают на то, что наша страна будет и далее посильно участвовать в укреплении продовольственной безопасности на африканском континенте, в наполнении потребительских рынков жизненно необходимыми продуктами питания. Мы, разумеется, к этому открыты, готовы", - подчеркнул Путин.

Как сообщалось, в 2025 году РФ поставила в страны Африки 18 млн тонн зерна. За 9 месяцев этого года экспорт составил 13 млн тонн, что на 8% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Самым крупным покупателем стал Египет, на рынок которого отгружено 5,9 млн тонн. Порядка 1,5 млн тонн экспортировано в Судан (рост почти в 1,5 раза), около 1,2 млн тонн - в Кению (рост в 2,5 раза).