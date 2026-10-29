Участники саммита РФ-Африка договорились выступать против необоснованного задержания судов

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Главы государств и правительств РФ и африканских государств, признанных Организацией Объединенных Наций, руководство Африканского союза и ведущих африканских интеграционных объединений договорились последовательно выступать против необоснованного задержания, захвата или ареста гражданских судов, сообщает сайт Кремля.

"Согласились последовательно выступать против необоснованного задержания, захвата или ареста гражданских судов, в том числе следующих под флагами государств Африканского континента и отвечающих всем требованиям безопасности судоходства и защиты морской среды, там, где такие действия не соответствуют нормам международного права, включая Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года", - говорится в декларации третьего саммита Россия–Африка, опубликованной на сайте Кремля.

Кроме того, участники саммита условились подчеркивать, что подобные действия, направленные против судов, выполняющих коммерческие рейсы, превращают морскую торговлю в инструмент экономического и политического давления.