Белоруссия планирует открыть авиасообщение с США

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Белоруссия планирует открыть авиасообщение с США, заявил директор департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций республики Игорь Голуб.

"Вопрос идет только в положительном ключе. Ожидается еще большее наращивание взаимодействия, снятие отдельных ограничений, открытие авиасообщения с Соединенными Штатами Америки, которое стоит у нас в плане и перспективе. Поэтому будем только приветствовать, если это будет гораздо быстрее со стороны наших партнеров", - сказал Голуб на пресс-конференции в четверг в Минске.

Говоря об отношениях с США после снятия санкций с национальной авиакомпании "Белавиа" и ряда бортов, используемых белорусскими властями, он отметил, что "уже сегодня можно говорить о новых приобретениях", не уточнив, о чем именно речь. Кроме того, "появились подвижки в техническом обслуживании данных самолетов", добавил Голуб.

Штаты ввели санкции против "Белавиа" в августе 2023 года, в ноябре 2025 года их сняли.

Отдельным решением из списка заблокированных компаний Управлением по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) был исключен самолет Bombardier Challenger 850 с регистрационным номером EW-301PJ, который использует правительство Белоруссии.

Помимо этого, Минфин США выдал временную лицензию, разрешающую использование, включая обслуживание, перелеты и иные технические и коммерческие операции, для трех конкретных бортов, "связанных с использованием Александром Лукашенко или предприятием "Славкалий".