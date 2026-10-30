В Кремле считают, что промежуточные выборы в США не повлияют на отношение к РФ

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистом телеканала NBC News Киром Симмонсом предположил, что промежуточные выборы в США не повлияют на политическую обстановку в отношении России.

"И он (Песков - ИФ) предположил, что нет", - передал слова Пескова Симмонс в эфире телеканала.

По мнению пресс-секретаря президента РФ, политики США и ЕС "по-прежнему будут настаивать на своих требованиях, что не сулит ничего хорошего для возможности какого-либо рода компромисса".