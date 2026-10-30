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Вэнс заверил, что конфликт Вашингтона и Тегерана не будет длиться вечно

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Конфликт США и Ирана не станет еще одной "вечной войной", считает американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

"Если Вас беспокоит возможность еще одной вечной войны, то война с Ираном никогда не станет еще одной вечной войной", - подчеркнул Вэнс в эфире Fox News в ночь на пятницу.

Он отметил, что конфликт действительно длится уже восемь месяцев, однако США "имеют дело с Ираном уже 47 лет".

"И я обещаю вам, что Дональд Трамп не даст ему превратиться в вечную войну", - заверил вице-президент.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщила, что глава Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) адмирал Брэд Купер в четверг представил президенту США Дональду Трампу варианты военных действий против Ирана. Между тем Semafor со ссылкой на источник писал, что Трамп пока не отказывается от дипломатии в ситуации с Ираном, хотя готов вновь пойти на военные меры.

Хроника 28 февраля – 30 октября 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Дональд Трамп Вашингтон Иран Джей Ди Вэнс
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