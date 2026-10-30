Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция заявила об уничтожении БПЛА близ Мекки

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция арабских государств по борьбе с хуситами в пятницу сообщила об уничтожении беспилотного летательного аппарата (БПЛА) близ города Мекки на западе королевства.

"Наши силы перехватили и уничтожили в районе Мекки БПЛА, запущенный хуситами", - написал представитель коалиции генерал-майор Турки аль-Малики в соцсети X.

В свою очередь представитель хуситов Яхья Сари в той же соцсети сообщил, что в пятницу силы движения не пытались наносить удары по Саудовской Аравии. Он добавил, что целями военных операций являются нефтяные объекты и военные базы королевства, но не священный для мусульман город Мекка.

Саудовская Аравия возглавляет арабскую коалицию, оказывающую военную поддержку правительственным войскам Йемена в борьбе с хуситами, и наносит по их позициям авиаудары. В ответ хуситы проводят военные операции против инфраструктуры королевства.