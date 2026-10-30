Белоруссия создает новое десантное соединение на границе с Украиной

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - В Белоруссии создается новое десантное соединение для защиты границы Белоруссии с Украиной, сообщил начальник Генерального штаба вооруженных сил - первый заместитель министра обороны Белоруссии Владимир Белый.

"Сейчас планомерно создается десантное соединение, которое будет дислоцироваться в Гомельской области. Сегодня мы уже завершаем объект инфраструктуры, завершаем подготовку военнослужащих, офицерского состава, техники, вооружения. Прикрыть, защитить вот эти кризисные районы - вот это соединение в том числе и призвано", - сказал Белый в пятницу в эфире гостелеканала ОНТ.

"Когда на территории твоего южного соседа происходит открытый горячий вооруженный конфликт, обстановка у нас не может быть спокойной на 100%. Она не переходит в какую-то кризисную плоскость. Но эти обвинительные заявления со стороны военно-политического руководства Украины в отношении нас... Они рассматривают нас как некий плацдарм для существующих угроз, чуть ли не для вторжения", - отметил глава белорусского Генштаба.

Он добавил, что "мы постоянно находимся в режиме провокации". По словам Белого, это грозит пограничными инцидентами.

"В то же время мы видим, что и целенаправленных мер по эскалации обстановки со стороны Украины нет. Есть мощнейшее информационно-психологическое воздействие на наше приграничное население, есть воздействие на наших военнослужащих. Но это не переход в какие-то горячие фазы", - подчеркнул он.

Белоруссия в рамках возможного реагирования содержит группировку войск прикрытия на южном направлении, добавил глава Генштаба.

"Если со стороны Украины она превышает 15 тысяч человек, то в свою очередь мы исходим из необходимости создания той группировки, которая позволит быстро и адекватно отреагировать. В основном у нас для этого привлекаются подразделения сил специальных операций. А также подразделения, которые постоянно находятся в готовности, но в то же время занимаются своей мирной жизнью. Мы говорим про территориальную оборону, отряды народного ополчения, которые собраны, с которыми проведены занятия, которые знают свои задачи, они знают, куда на какой рубеж необходимо выйти. Система противодействия создана", - подчеркнул он.