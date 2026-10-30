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Белоруссия опирается на потенциал России в противостоянии НАТО

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Белоруссия опирается на военный потенциал России как своего союзника в противостоянии соседним странам НАТО, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил - первый заместитель министра обороны Белоруссии Владимир Белый.

"Один из адекватных ответов для стран НАТО со стороны Беларуси - это наше военное сотрудничество с нашими союзниками и, в первую очередь, с Российской Федерацией. Мы не можем противопоставиться всему блоку НАТО. Надо опираться на сильного союзника. Вот этот военно-экономический, военно-промышленный потенциал нашего союзника позволяет нам в том числе адекватно предстать перед этими милитаристскими угрозами", - сказал глава белорусского Генштаба в пятницу в эфире гостелеканала ОНТ.

По его словам, со стороны Польши и стран Балтии наблюдается "неадекватная милитаризация". "Сегодня, если говорить о вооруженных силах Польши, то это второй по численности контингент у нас здесь в регионе. Это один из лидеров в НАТО по военным расходам - 5% ВВП. Именно насыщение вооруженных сил Польши ударным компонентом вызывает больше всего внимания с нашей стороны", - сказал Белый.

Говоря о странах Балтии, глава Генштаба отметил, что в них также наблюдается беспрецедентная милитаризация. "При этом, ввиду своего промышленного и экономического потенциала, они не могут представлять такой серьезной угрозы, как Вооруженные силы Польши. Тем не менее, ситуация в этих странах отслеживается", - сказал он.

Белоруссия НАТО Владимир Белый РФ
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