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Глава белорусского Генштаба заявил о готовности защищать страну всеми средствами

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Белоруссия готова использовать все имеющиеся военные силы и средства для своей защиты, заявил начальник Генерального штаба вооруженных сил - первый заместитель министра обороны Белоруссии Владимир Белый.

"Мы видим напряжение этой обстановки по территории, прежде всего, наших границ, в нашем регионе, в целом мире. И в этой связи наш ответ такой, который озвучил глава нашего государства Александр Григорьевич Лукашенко: мы должны готовиться к войне так, чтобы ее никогда не было. Все имеющие силы и средства военной организации государства будут использованы только в исключительном случае для защиты своего суверенитета, территориальной целостности и независимости. Мы к этому готовимся постоянно", - сказал глава белорусского Генштаба в пятницу в эфире гостелеканала ОНТ.

Он подчеркнул, что "Беларусь не смотрит на кого-то постоянно через прорезь прицела. Потому что когда у обеих сторон пальцы находятся на спусковом крючке, всегда есть возможность, что кто-то его нажмет".

"Наше военно-политическое руководство, наша страна всегда была договороспособной", - добавил представитель белорусского Минобороны.

По его словам, Вооруженные силы республики построены таким образом, чтобы соответствовать принципу минимальной необходимости и достаточности. "Мы не хотим перегреть собственную экономику. Мы не должны создать дискомфорт для своего населения. Но мы должны быть готовы уже в мирное время ответить на эти вызовы, риски и угрозы", - сказал глава белорусского Генштаба.

Белоруссия Владимир Белый
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