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Совбезу ООН не удалось продлить действие миссии в Западной Сахаре

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Совет Безопасности ООН не смог принять резолюцию по Западной Сахаре, в результате чего мандат миссии Организации на этой территории может истечь 31 октября, сообщают западные СМИ.

Проект документа, предложенный США, продлевал миссию Организации Объединенных Наций по проведению референдума в Западной Сахаре (МООНРЗС) на один год. При этом, из названия миссии предлагалось убрать упоминание о референдуме и сократить численность контингента. Документ также закреплял автономию Марокко над территорией Западной Сахары как единственную основу для переговоров по урегулированию конфликта. Эту редакцию документа поддержали Франция, Великобритания и девять непостоянных членов Совбеза ООН.

Россия применила право вето в отношении американского проекта, охарактеризовав его как излишне односторонний и предопределяющий вопрос суверенитета. В ответ США заблокировали российский проект, который предусматривал продление мандата МООНРЗС без изменений.

Постпред РФ в ООН Василий Небензя назвал вето США "политическим убийством миссии". Постпред США в ООН Майк Уолц, в свою очередь, указал, что референдум так и не был проведён из-за многолетних разногласий по критериям допуска избирателей.

Территория Западной Сахары - спорный регион на северо-западе Африки, граничащий с Алжиром, Марокко и Мавританией. До 1976 года Западная Сахара была колониальным владением Испании, затем большую часть Западной Сахары оккупировало Марокко. Повстанцы при поддержке Алжира начали борьбу против марокканского правления. Война продолжалась с 1975 по 1991 год и завершилась подписанием перемирия с условием проведения референдума по вопросу о независимости, однако референдум до сих пор не проведен.

В 2020 году президент США Дональд Трамп признал суверенитет Марокко над этой территорией. ООН это решение не поддержала.

ООН
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