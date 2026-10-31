БПЛА атаковал рыболовецкие суда у иранского острова Кешм

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Беспилотник нанес удар южнее острова Кешм в Персидском заливе по рыболовецким судам, два рыбака получили ранения и двое пропали без вести, сообщает Fars.

"Час назад два рыболовецких судна к югу от острова Кешм были атакованы вражеским беспилотником. По первоначальным данным, в результате атаки пропали без вести два рыбака, еще два получили ранения", - информирует агентство.

Fars не указывает, кому мог принадлежать БПЛА.

Инцидент произошел в 22 км к югу от Кешма. Раненых доставили на остров, идут поиски пропавших без вести.