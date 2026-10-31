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Аракчи позитивно оценил отправку письма Вэнса иранскому руководству

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Передача письма вице-президента США Джей Ди Вэнса Тегерану и попытки вновь начать диалог можно только приветствовать, заявил телеканалу Al Jazeera глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

"Попытки американской стороны открыть дверь для диалога (...) это положительный шаг", - сказал министр.

По его словам, иранские власти в ходе ряда встреч с участием высокопоставленных лиц изучили письмо Вэнса.

Аракчи также заявил, что, если США хотели посеять "раздор" письмом, американская администрация совершила еще одну ошибку.

Он подтвердил информацию, что иранская делегация, включая его помощника, отправилась в Доху для продолжения переговоров с посредниками. Катарские и пакистанские посредники обсуждают условия Ирана. Однако, подчеркнул Аракчи, планов встречи иранских чиновников с должностными лицами США пока нет. "Мы не видим необходимости для встречи с американцами сейчас. Наши условия ясны, и посредники продолжают консультации на эту тему", - объяснил Аракчи.

Министр добавил, что решение, вступать ли Ирану в прямые или опосредованные переговоры с США, будет зависеть от выполнения иранских требований.

Глава МИД упомянул, что в Тегеране также изучают предложения посредников в отношении иранской ядерной программы. Эти идеи, сказал министр, относятся не к нынешней, а к следующей фазе урегулирования ситуации.

Накануне посредники от Катара более 12 часов вели переговоры в Тегеране с целью возобновить диалог Ирана и США. В субботу представители Катара и Ирана продолжают переговоры в Дохе.

В то же время, по данным иранского агентства Tasnim, речи о будущих переговорах Ирана и США в Дохе не идет.

Хроника 28 февраля – 31 октября 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
США Джей Ди Вэнса Тегеран Иран Аббас Аракчи
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