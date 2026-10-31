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Иранское командование расширило список целей для ударов в случае агрессии

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Военные Ирана дополнили перечень целей, против которых будут действовать в случае новой атаки на страну, заявил командующий центральным штабом иранских вооруженных сил "Хатам аль-Анбия" Али Абдоллахи.

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"Вооруженные силы (...) определили новый список целей и ресурсов противника на более широкой территории, чем когда-либо прежде, и будут противостоять врагам на поле боя за счет новых неожиданных приемов", - приводит агентство "Мехр" слова военачальника.

Он подчеркнул, что иранские вооруженные силы будут сопротивляться США и Израилю "без географических ограничений"; будут действовать иначе, чем раньше.

В субботу иранские СМИ сообщали, что верховный лидер Ирана, верховный главнокомандующий вооруженных сил аятолла Моджтаба Хаменеи на совещании с командующими отдал распоряжение готовиться действовать в любом месте, где это потребуется, в ответ на угрозы против страны.

Ранее американский телеканал MS NOW со ссылкой на источники передавал, что власти США сообщили союзникам среди стран Персидского залива о возможных планах вновь атаковать Иран сразу после промежуточных выборов 3 ноября. При этом, вице-президент США Джей Ди Вэнс направил письмо секретарю Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсену Резаи. По словам двух источников MS NOW, в послании Вэнс предложил провести встречу официальных представителей Вашингтона и Тегерана.

Иран
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