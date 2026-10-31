Рубио не исключил присутствия Зеленского на саммите G20
Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Присутствие президента Украины Владимира Зеленского на саммите лидеров G20 во Флориде нельзя исключать при определенном развитии событий, заявил в субботу глава Госдепа Марко Рубио.
"Я бы не стал это исключать", - сказал он на пресс-конференции в Атланте после встречи глав МИД G20.
По мнению Рубио, такой вариант мог бы появиться, "особенно, если будет какое-то положительное развитие событий".
При этом он подчеркнул, что на данный момент решений по участию Зеленского президент США Дональд Трамп не принимал.
Саммит G20 состоится в декабре 2026 года.