Рубио не исключил присутствия Зеленского на саммите G20

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Присутствие президента Украины Владимира Зеленского на саммите лидеров G20 во Флориде нельзя исключать при определенном развитии событий, заявил в субботу глава Госдепа Марко Рубио.

"Я бы не стал это исключать", - сказал он на пресс-конференции в Атланте после встречи глав МИД G20.

По мнению Рубио, такой вариант мог бы появиться, "особенно, если будет какое-то положительное развитие событий".

При этом он подчеркнул, что на данный момент решений по участию Зеленского президент США Дональд Трамп не принимал.

Саммит G20 состоится в декабре 2026 года.