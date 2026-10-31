Полиция Швеции провела рейд на борт сухогруза с российским экипажем

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Полиция Швеции провела в ночь на субботу рейд на крупном судне с российским экипажем на северо-западном побережье Готланда сообщает новостной канал TV4 Nyheter.

"Мы поднялись на борт и проверили проездные документы экипажа", - сообщила шведским СМИ Карина Скагерлинд, пресс-секретарь Стокгольмского полицейского округа.

В операции участвовали также Шведская пограничная служба и специальное подразделение национальной полиции.

По словам Скагерлинд, замечаний к судну не было.

СМИ не сообщают, под каким флагом шло судно, отмечая только, что это был сухогруз длиной более 80 метров и что его судоходная компания располагает представительскими помещениями в Калининграде, откуда набирает экипаж.