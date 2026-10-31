Рубио заявил о необходимости контактов с обеими сторонами для украинского урегулирования

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - США готовы продолжать работу по украинскому урегулированию, и для этого им нужно контактировать с обеими сторонами конфликта, заявил в субботу глава Госдепартамента Марко Рубио.

"Мы готовы и дальше играть роль в урегулировании. Но для этого нам нужно поддерживать контакты со всеми сторонами", - сказал Рубио на пресс-конференции в Атланте по итогам министерской встречи G20.

По его словам, если не осуществлять такие контакты, то найти решение кризисов в мире невозможно.