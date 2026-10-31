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Рубио считает, что промежуточные выборы в США мало повлияют на внешнюю политику

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Промежуточные выборы, которые пройдут на следующей неделе в США, не окажут существенного влияния на внешнеполитический курс страны, заявил в субботу госсекретарь Марко Рубио.

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"Конечно, Конгресс играет определенную роль в том, что касается внешней политики (...), но определяющие решения принимает не он, а исполнительная ветвь власти", - сказал госсекретарь на пресс-конференции в Атланте.

Так Рубио ответил на вопрос, ожидает ли он перемен во внешней политике после победы на выборах в Конгресс демократов.

"Выборы еще не состоялись, и мы не знаем, кто на них победит", - добавил глава Госдепартамента.

Промежуточные выборы пройдут 3 ноября. На них, в частности, на кону будут все места в Палате представителей и около трети мест в Сенате. Опросы показывают, что у демократов больше шансов на победу, чем у республиканцев.

Марко Рубио США
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