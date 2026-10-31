Поиск

Рубио заявил о предпочтении Трампа найти дипломатическое решение проблем с Ираном

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Президент США предпочел бы найти решение разногласий с Ираном за столом переговоров, а не на поле боя, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

"Президент Трамп предпочитает дипломатический вариант решения проблемы", - сказал он в субботу на пресс-конференции в Атланте.

Рубио пояснил, что если бы не эта позиция Трампа, то боевые действия против Ирана возобновились бы "недели или даже месяцы тому назад".

Он также выразил мнение, что Вооруженные силы США достаточно сильны, чтобы в случае необходимости решить иранскую проблему силовыми методами.

Марко Рубио Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Полиция Франции сообщила о 320 тысячах участников протестов в субботу

Рубио заявил, что коротко пообщался с Лавровым в Атланте

Трамп считает важным, чтобы Россия участвовала в G20

Лантратова заявила о договоренности о регулярных гуманитарных миссиях в Алешках

В польской оппозиции предложили вынести вотум недоверия правительству Туска

 В польской оппозиции предложили вынести вотум недоверия правительству Туска

Мелания Трамп отметила, что гуманитарные миссии в Алешках показывают возможность добиться мира

Хаменеи приказал командующим быть готовыми к действиям в любом регионе при угрозе Ирану

США предупредили страны Персидского залива о возможном возобновлении ударов по Ирану 4 ноября

Axios сообщил, что в администрации США нет единого мнения по политике в отношении Ирана

Земля проходит через поток плазмы из корональной дыры
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12701 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 4023 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 129 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 132 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов