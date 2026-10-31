Рубио заявил о предпочтении Трампа найти дипломатическое решение проблем с Ираном

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Президент США предпочел бы найти решение разногласий с Ираном за столом переговоров, а не на поле боя, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

"Президент Трамп предпочитает дипломатический вариант решения проблемы", - сказал он в субботу на пресс-конференции в Атланте.

Рубио пояснил, что если бы не эта позиция Трампа, то боевые действия против Ирана возобновились бы "недели или даже месяцы тому назад".

Он также выразил мнение, что Вооруженные силы США достаточно сильны, чтобы в случае необходимости решить иранскую проблему силовыми методами.