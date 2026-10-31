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В Вашингтоне по итогам G20 отметили важность обеспечения бесперебойных поставок энергоресурсов

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Каждая страна имеет законное право самостоятельно принимать решения какие именно энергоресурсы будет использовать, говорится в заявлении американских властей по итогам встречи глав МИД стран G20.

"Потребности каждой отдельной страны требуют использования различных источников энергии (...). Каждая страна вправе делать свой собственный суверенный выбор", - указано в заявлении, распространенном госдепом США.

В Вашингтоне также отметили, что "обеспечение надежных, устойчивых и бесперебойных потоков энергоресурсов (...) имеет важнейшее значения для глобальной экономической стабильности и энергетической безопасности".

Кроме того, в заявлении подчеркивается, что торговля сельскохозяйственной продукцией не должна использоваться в качестве "инструмента экономического или политического принуждения".

США G20 Вашингтон
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