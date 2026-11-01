Второй тур президентских выборов пройдет в Болгарии

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Граждане Болгарии в воскресенье направятся на избирательные участки, чтобы выбрать новых президента и вице-президента страны.

Избирательные участки откроются в 07:00 по местному времени (08:00 мск) и будут работать до 20:00 (21:00 мск). Правом голоса в стране обладают 6,59 млн человек.

Второй тур состоится в связи с тем, что явка избирателей составила менее 50% в первом. В нем примут участие две пары кандидатов на посты президента и вице-президента страны: действующий временный президент Илияна Йотова в паре с кандидатом в вице-президенты, журналистом и юристом Кириллом Вылчевым поборются против бывшего и.о. премьер-министра и бывшего замглавы ЦБ Андрея Гюрова (кандидат в президенты) и бывшего и.о. генсека МВД Георгия Кандева (кандщидат в вице-президенты). Оба кандидата в президенты участвуют в выборах в качестве беспартийных.

В первом туре Йотова набрала 34,8% голосов, тогда как за Гюрова проголосовали 32% избирателей.

Как ожидается, Йотова, в случае победы, продолжит курс своего предшественника Румена Радева, который в настоящий момент занимает пост премьер-министра страны. Это подразумевает поддержку европейского пути Болгарии, но при этом улучшение отношений с РФ и курс на отмену санкций против Москвы. Ранее и Йотова, и Радев призывали к дипломатическому урегулированию украинского конфликта. Также Йотовой оказала поддержу основанная Радевым в 2026 году левонационалистическая партия "Прогрессивная Болгария". В настоящий момент партия занимает большинство в болгарском парламенте, обладая 131 местом из 240.

Гюрова же поддерживает оппозиционный блок, который западные СМИ называют прозападным. В частности, поддержку кандидату выразили партии "Продолжаем перемены" (центристы) и "Демократическая Болгария" (правоцентристы). Он неоднократно заявлял о решительной поддержке Украины, а также подписал соглашение о сотрудничестве в области безопасности с Киевом в ходе своего премьерства в 2026 году. Гюров также заявлял, что хотел бы видеть Болгарию сильным союзником по НАТО.

Еще до выборов опросы свидетельствовали о преимуществе Йотовой. Так, проведенный в начале октября опрос Trend показал, что на выборах за нее готовы проголосовать 47,8% жителей страны, тогда как Гюрова предпочли 24,6%. Остальные голоса распределись между кандидатами, не вышедшими во второй тур.

Президентские выборы проходят в Болгарии досрочно в связи с тем, что прежний глава государства Радев подал в отставку в январе для того, чтобы принять участие в парламентских выборах, которые прошли в стране ранее в этом году. С момента отставки Радева временным президентом Болгарии является Йотова.

Президент Болгарии выполняет, в основном, церемониальные функции, а наиболее важные для страны решения принимает премьер. Президент имеет право наложить вето на решения парламента страны, однако оно может быть отменено большинством голосов законодателей.