КНДР провела испытание кассетной боеголовки для баллистических ракет

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Научно-исследовательский институт оборонной науки КНДР провел испытание кассетной боеголовки, разработанной для тактических баллистических ракет, сообщает в воскресенье агентство ЦТАК.

В сообщении указывается, что "цель испытаний - оценить приспособленность к боевому применению и мощность кассетной боевой части, которой планируется оснащать тактические баллистические ракеты".

ЦТАК отмечает, что боеголовку испытали 31 октября, чтобы "добиться увеличения мощности систем вооружения".