Трамп не планирует встречу с Болсонару

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует проводить встречу с бежавшим из Бразилии экс-кандидатом в президенты Флавиу Болсонару.

"Планов провести встречу нет, но я думаю, что с ним (в Бразилии - ИФ) обошлись очень плохо (...). Их выборы были ужасными", - сказал Трамп журналистам во Флориде.

Он добавил, что Болсонару "может оставаться у нас столько, сколько захочет".

В конце октября Болсонару, проигравший во втором туре выборов, бежал из Бразилии в США. Затем он объявил, что не признает результаты выборов и намерен из-за границы добиваться смены власти на родине.