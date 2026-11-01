В Тегеране заявили, что Иран получит российские истребители Су-35 после окончания войны

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Иран приобрел российские истребители Су-35 и ожидает их получения после завершения войны с США, заявил представитель иранских вооруженных сил бригадный генерал Мохаммад Акраминия.

В интервью иранскому новостному порталу Tabnak, он указал, что самолеты должны были прибыть еще до начала военных действий с США. По его утверждению, все необходимые подготовительные мероприятия и обучение личного состава уже завершены.

Акраминия также подчеркнул, что после окончания войны иранские военно-воздушные силы станут более мощными и лучше оснащенными.