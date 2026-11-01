Лидер Ирана приказал военным подготовить обновленный список потенциальных целей США и Израиля

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи провел встречу с высшим военным командованием страны, в ходе которой дал им "важные стратегические указания", передает агентство IRNA.

Хаменеи, который не появлялся на публике с момента начала американо-израильской операции 28 февраля, в частности, распорядился, чтобы военные подготовили обновленный список потенциальных целей США и Израиле для нанесения ответных ударов в случае возобновления боевых действий.

По данным канцелярии верховного лидера, Хаменеи на встрече с высшим военным командованием страны заявил, что на "любой вид и уровень угрозы" со стороны США или Израиля должен последовать незамедлительный ответ, причем без каких-либо географических ограничений.