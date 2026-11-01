Землетрясение магнитудой 6 зафиксировано у берегов Японии

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 6 произошло в акватории залива Вакаяма между японскими островами Хонсю и Сикоку, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 01:15 мск в воскресенье землетрясения находился в 14 км северо-восточнее японского города Анан (префектура Токусима).

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".

Геологическая служба США также оценила магнитуду землетрясения в 6. По ее данным, эпицентр находился в акватории Тихого океана в 58 ем к юго-юго-востоку от города Сима (о.Хонсю).