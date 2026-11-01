Иран в ходе конфликта с США уничтожил или повредил 26 американских баз

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Иран за время конфликта с США уничтожил или повредил 26 американских баз и объектов на Ближнем Востоке, причинив ущерб технике и оборудованию на миллиарды долларов, сообщило агентство The Associated Press со ссылкой на информированные источники и спутниковые данные.

Пр этом иранские удары были нацелены в первую очередь на системы раннего предупреждения, прежде чем поразить самолеты и другие военные цели.

Согласно анализу агентства, к августу 26 баз и объектов были разрушены или повреждены в результате более 115 ударов с применением баллистических ракет и беспилотников.

Эти атаки расчистили путь для дальнейших ударов по местам дислокации летательных аппаратов, системам ПВО, связи, складам и различной технике, которые имели решающее значение для функционирования баз.

При этом указывается, что ущерб значительно изменил позиции США на Ближнем Востоке. По словам информированного источника в регионе, Вашингтон вынужден был вывести многие свои активы из района Персидского залива.

Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) отказалось комментировать агентству или уточнять информацию о повреждениях баз и техники, ссылаясь на необходимость обеспечения оперативной безопасности.

Представитель Пентагона Шон Парнелл заявил, что американские "силы и базы надежно защищены, а вооруженные силы США сильны как никогда".

"У наших военнослужащих в зоне ответственности Центрального командования есть все необходимое для продолжения их успешной работы - миссии, имеющей историческое значение: не допустить появления у Ирана ядерного оружия", - отметил Парнелл в заявлении для агентства.