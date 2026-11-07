В Иране заявили, что не позволят США восстановить свои базы на Ближнем Востоке

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Иранские вооруженные силы не позволят Соединенным Штатам восстановить свои военные базы в регионе Ближнего Востока, заявил представитель армии Ирана бригадный генерал Мохаммад Акраминия, передает агентство Fars.

"Мы никогда не позволим восстановить базы противника в регионе", - сказал Акраминия, отметив, что американские силы понесли значительный ущерб в ходе конфликта.

По его словам, ни одна из американских баз в регионе не способна выполнять боевые задачи, из-за чего американским войскам приходится доставлять топливо для своих судов и припасы для личного состава из других регионов.

Генерал указал, что более 228 объектов на американских базах по всему региону были серьезно повреждены или разрушены.