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Китай и США обсудили торгово-экономические вопросы, представляющие взаимный интерес

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн, глава американского Минфина Скотт Бессент и торговый представитель США Джеймисон Грир обсудили в режиме видеоконференции ключевые торгово-экономические вопросы между странами, сообщают китайские СМИ.

"В беседе стороны провели откровенное, углублённое и конструктивное обсуждение ключевых торгово-экономических вопросов, представляющих взаимный интерес. Основное внимание было уделено реализации договорённостей, достигнутых главами двух государств во время встреч в Пекине и Вашингтоне, а также итогам двусторонних торгово-экономических консультаций", - сообщают СМИ.

Собеседники договорились и далее эффективно использовать механизм двусторонних торгово-экономических консультаций для расширения сотрудничества и надлежащим образом урегулировать имеющиеся разногласия.

Кроме того, участники переговоров подтвердили намерение способствовать устойчивому, стабильному и позитивному развитию двусторонних торгово-экономических связей. Это должно стать вкладом в выстраивание конструктивных и стратегически стабильных отношений между Китаем и США - на основе уважения, справедливости и взаимности.

Между Китаем и США действует торговое перемирие, которое было продлено в сентябре 2026 года после визита председателя КНР Си Цзиньпина в Вашингтон.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп намерен приехать на саммит АТЭС, который пройдет 18-19 ноября 2026 года в китайском городе Шэньчжэне.

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