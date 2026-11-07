Турецкая компания построит в Эстонии завод по производству боеприпасов

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Государственный центр оборонных инвестиций Эстонии выбрал турецкую оборонную компанию ARCA для реализации проекта по постройке в Кивиыли завода по производству боеприпасов, сообщил эстонский телерадиовещатель ERR.

Зарегистрированная для этой цели эстонская "дочка" турецкой фирмы ARCA Baltics Operations получила лицензию, с нею заключен обязательственно-правовой договор о праве на застройку.

"Согласно этому договору, государство предоставляет компании в пользование участок площадью 141 гектар в оборонно-промышленном парке Пыхья-Кивиыли и инвестирует до 10 млн евро в строительство подъездных дорог и ограждений, а также в создание необходимых для производства подключений к сетям электро-, газо- и водоснабжения", - говорится в сообщении.

ARCA Baltics Operations должна наладить производство крупнокалиберных боеприпасов, в том числе артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров, инвестировав 300 млн евро собственных средств в создание необходимой для производства инфраструктуры, включая оборудование и складские помещения. Компания обещает создать до 1000 новых рабочих мест.

Запуск производства планируется на 2028 год.