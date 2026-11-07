Учебный корабль Балтфлота зашел в порт Нигерии

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Учебный корабль Балтийского флота РФ "Перекоп" прибыл в нигерийский порт Лагос, сообщила в субботу пресс-служба флота.

"Учебный корабль Балтийского флота "Перекоп" продолжает дальний штурманский поход и совершил заход в порт Лагос Федеративной Республики Нигерия", - говорится в сообщении флота.

По информации пресс-службы, в церемонии встречи корабля в порту Лагос приняли участие временно поверенный в делах РФ в Нигерии Игорь Иванников и военный атташе, а также представители командования Военно-морских сил Нигерии.

По информации Балтфлота, в штабе Западного военного командования проведена протокольная встреча с командующим Западным флотом контр-адмиралом Абубакаром Абдуллахи Мустафой и его заместителями. "В ходе встречи стороны обсудили вопросы двустороннего военно-морского сотрудничества", - сказали в пресс-службе флота.

Там сообщили, что на время стоянки корабля в порту Лагос запланирован ряд мероприятий. "Военнослужащие ВМС Нигерии посетят корабль, для них будет проведена экскурсия и демонстрационные занятия по организации борьбы за живучесть", - сообщил флот.

По официальной информации, на борту учебного корабля "Перекоп" проходят штурманскую практику курсанты Балтийского военно-морского института имени адмирала Ушакова. Вместе с российскими курсантами в походе также участвуют иностранные военнослужащие из Намибии и Конго.

Штурманский поход учебного корабля Балтфлота стартовал в начале июля и продлится до середины декабря 2026 года. В общей сложности кораблю предстоит пройти порядка 30 тыс. морских миль. Весь маршрут проходит по Северному морскому пути, четырем океанам, 14 морям, 23 проливам и девяти заливам.