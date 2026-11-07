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Казахстан поддержит кандидатуру Таджикистана для избрания в непостоянные члены СБ ООН на 2028-2029 гг.

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Казахстан выступит в поддержку кандидатуры Таджикистана для избрания в непостоянные члены Совета Безопасности ООН на 2028-2029 годы, сообщила пресс-служба казахстанского лидера в субботу.

Сообщается, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подтвердил единые позиции двух стран по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки, а также готовность продвигать общие интересы на многосторонних площадках.

"В рамках переговоров отдельное внимание было уделено обеспечению стабильности и безопасности в Центральной Азии. Мы согласились, что устойчивое развитие региона - это наша общая цель, отвечающая коренным интересам всех братских народов. Казахстан положительно воспринял выдвижение кандидатуры Таджикистана для избрания в непостоянные члены Совета Безопасности ООН на 2028-2029 годы и, конечно, выступит в поддержку кандидатуры Таджикистана", - сказал президент Казахстана на брифинге для СМИ.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл в субботу в Астану с официальным визитом.

Казахстан Таджикистан Совбез ООН Касым-Жомарт Токаев Эмомали Рахмон Центральная Азия
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