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ВМС Ирана сообщили о подрыве танкера на морской мине вблизи Ормузского пролива

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Иранские военно-морские силы заявили о подрыве нефтяного танкера на морской мине в субботу в районе Ормузского пролива, сообщило агентство Tasnim.

"Сегодня утром нефтяной танкер, нарушивший установленные правила судоходства к востоку от Ормузского пролива, подорвался на морской мине, в результате чего на борту возник пожар, и судно потеряло ход", - говорится в сообщении.

По данным ВМС Ирана, танкер следовал "через запретную и опасную зону, игнорируя неоднократные предупреждения, а его навигационные системы были отключены".

ВМС Ирана заявили, что такая участь ожидает все суда, которые нарушают установленные Тегераном правила транзита через пролив, игнорируют предупреждения и заходят в запретные районы.

Иран Тегеран Ормузский пролив
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