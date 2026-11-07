Стрелявшим в Кракове оказался гражданин Польши
Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Мужчина, открывший огонь по прохожим в Кракове в субботу, оказался польскими гражданином, сообщили в субботу вечером в полиции Польши.
Он на данный момент единственный подозреваемый.
Информацию о гибели полицейского также опровергли, как и сообщения о якобы розыске еще одного нападавшего.
Неизвестный открыл огонь из частного автомобиля по прохожим в районе Рыночной площади Кракова. По последним данным, в результате стрельбы погибли шесть человек - четыре женщины и двое мужчин. Также поступали данные о примерно десяти пострадавших.
Стрелявший при задержании получил ранение и был госпитализирован. Полиция выясняет мотивы его действий.