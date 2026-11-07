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В КСИР заявили о строительстве подземных объектов для производства оружия

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Официальный представитель Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Ирана Хоссейн Мохебби заявил, что Тегеран активно строит подземные военные комплексы, способные обеспечивать производство и хранение оружия даже в условиях интенсивных бомбардировок, передает агентство Tasnim.

Мохебби отметил, что в настоящее время КСИР быстро переносит производство ракет и беспилотников с наземных объектов в подземные. По его словам, создается целый "подземный ракетный город". Это позволяет Ирану продолжать производство ракет, в то время как его противники считают, что их запасы сокращаются, указал представитель КСИР.

Он также сообщил об иранских достижениях в области стелс-технологий. По его словам, благодаря усовершенствованиям иранские ракеты и беспилотники смогли преодолевать системы противовоздушной обороны и точно поражать цели во время боевых действий с США и Израилем.

"Сегодня все оружие, используемое Воздушно-космическими силами КСИР, производится с использованием отечественных знаний и опыта. Более того, наша продукция не является результатом обратного инжиниринга захваченных вражеских военных материалов", - подчеркнул Мохебби.

Хроника 28 февраля – 07 ноября 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран КСИР оружие производство
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