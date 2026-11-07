Эрдоган в разговоре с Трампом выразил надежду на прогресс в украинском урегулировании

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом выразил надежду на достижение прогресса в решении украинского кризиса, сообщает в субботу турецкая телерадиокомпания ТРТ.

"Он выразил надежду на то, что активизация дипломатической работы по прекращению войны России с Украиной принесет положительные результаты", - отмечает TPT в сообщении в соцсети X.

Эрдоган заверил собеседника, что готов и дальше вносить вклад в эту работу.

Кроме того, президент Турции выразил надежду на дипломатическое урегулирование конфликта США с Ираном.