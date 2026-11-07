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Во Франции начали расследование угроз о якобы минировании самолетов

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Прокуратура Парижа объявила в субботу, что начинает расследование в связи с сообщениями о минировании самолетов и допускает "возможную связь с иностранными государствами", передает BFMTV.

Было возбуждено дело по факту ложных сообщений о минировании самолетов, пролетавших над территорией Франции. В частности, следствие проверяет, могли ли авторы этих сообщений быть связаны с "иностранными государствами".

"Ведется расследование с целью установления источника этих угроз, затрагивающих всю Европу", - приводит телеканал информацию из аппарата премьер-министра Себастьена Лекорню.

В четверг самолет авиакомпании Aer Lingus был перенаправлен в Эврё после получения сообщения о минировании. В пятницу сообщалось о еще четырех подобных сигналах, касавшихся самолетов в воздушном пространстве Франции, напоминает BFMTV. В отношении этих бортов саперы провели "проверки безопасности".

Три из этих самолетов приземлились в аэропорту Орли, а четвертый - в Бордо, посадка во всех случаях прошла благополучно.

"С начала недели в Европе поступили сообщения о минировании десятков коммерческих рейсов. Самолеты были вынуждены менять курс, следовать в сопровождении истребителей, проходить эвакуацию или досмотр. В каждом случае взрывных устройств обнаружено не было", - отмечает телеканал.

Накануне британская газета The Guardian написала о таких угрозах, которые затронули как минимум 18 рейсов в Болгарию, Великобританию, Венгрию, Италию, Кипр, Португалию, Румынию, Францию, Чехию или из них.

В частности, истребители ВВС Венгрии были вынуждены вылетать на сопровождение самолетов, о которых поступили сообщения о минировании.

Газета отметила, что проблемы начались во вторник, когда не менее 35 рейсов в Европе были либо перенаправлены в другие аэропорты, либо тщательно досмотрены.

Франция самолеты минирование расследование
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