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Алиев надеется на конкретные результаты мирного процесса с Арменией

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассчитывает на конкретные результаты мирного процесса с Арменией.

"Сегодня между Азербайджаном и Арменией идет процесс нормализации. Надеюсь, что этот процесс приведет к конкретным результатам", - сказал он в воскресенье в Шуше, выступая с совместным заявлением с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

По его словам, уже более года как Азербайджан и Армения парафировали текст мирного соглашения.

"Однако окончательные подписи не были поставлены. На это есть определенные причины", - добавил Алиев.

Ранее сообщалось, что президент Турции в воскресенье прибыл с официальным визитом в Азербайджан.

Армения Азербайджан Ильхам Алиев Турция Реджеп Тайип Эрдоган
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