Трамп сомневается, что у США будет необходимость возобновить удары по Ирану

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Американский президент Дональд Трамп считает, что США не придется возобновлять удары по Ирану, так как Тегеран находится в непростом положении и хочет заключить соглашение.

"Зависит от того, подпишут ли они хорошее соглашение. Мой ответ - очень маловероятно, что это (возобновление ударов - ИФ) будет необходимо. Это разваливающаяся нация", - заявил он в интервью CNN.

По словам президента США, иранские власти "очень сильно хотят заключить соглашение".

При этом Трамп подчеркнул, что США готовы к возобновлению ударов, если все же появится такая необходимость. В частности, он отметил, что американские военные уже составили план возможных ударов по объектам иранской инфраструктуры, куда, в том числе, входят 38 мостов.

Вместе с тем он подчеркнул, что не хотел бы уничтожать инфраструктуру Ирана.

Президент США также выразил мнение, что у Ирана практически не осталось средств ПВО.

В последние дни СМИ сообщают о спорах в администрации США о том, следует ли возобновлять кампанию по ударам по Ирану. Сторонники таких мер предупреждают, что желательно успеть провести операцию до начала января, когда начнет работу Конгресс США нового созыва, в котором у республиканцев не будет большинства.