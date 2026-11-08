Посол России заявил о необходимости корректировки отношений с Арменией

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - В отношениях Армении и России меняется система координат, Москва с пониманием относится к этому, заявил посол РФ в Ереване Сергей Копыркин.

"В последнее время произошло много событий, было много заявлений, в том числе со стороны армянского руководства, по разным аспектам двусторонних отношений. Не секрет, что официально объявлено о пересмотре архитектуры безопасности Армении. Армения заморозила свое участие в ОДКБ, взят курс на диверсификацию внешнеполитических, внешнеэкономических связей. В 2025 году принят закон о начале процесса вступления в Европейский союз. То есть реально меняется система координат в наших отношениях", - сказал Копыркин в интервью Общественному радио Армении.

По его словам, российская сторона "к этому относится с пониманием, но, разумеется, все это требует соответствующего анализа, обсуждения и внесения коррективов в комплекс отношений в различных сферах".

"Со стороны российского руководства был поставлен вопрос о том, что Армения должна как можно быстрее определиться с интеграционным вектором в свете принятия упомянутого мною закона. И, естественно, соответствующее решение будет в значительной степени влиять на характер, на механизмы нашего взаимодействия, в том числе в торгово-экономической сфере", - заявил посол.

Копыркин отметил, что "процесс переформулирования стратегических установок Армении идет полным ходом, разумеется, это не может не ставить вопрос о поиске новых балансов".

"Очень важно, чтобы этот диалог проходил конструктивно. Очень важно, чтобы с обеих сторон сохранялась политическая воля к сохранению наших отношений, того, что нас объединяло очень долгое время, то, что очень важно для наших народов. Но, разумеется, это должно происходить на основе поиска точек соприкосновения и уважения, взаимного уважения интересов друг друга", - заявил Копыркин.