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Российская сторона заявила, что Армении придется сделать выбор между ЕАЭС и ЕС

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Армении придется сделать выбор между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Европейским союзом (ЕС), заявил посол России в Ереване Сергей Копыркин.

"Российская сторона достаточно открыто и откровенно говорит о своей позиции, что так не получится идти куда-то в другую сторону. Причем, мы не можем не понимать, что Евросоюз сейчас - совсем не такой, каким был какое-то количество лет назад, в том числе и, прежде всего, в контексте отношений с Россией. Поэтому надо делать выбор", - сказал Копыркин в интервью Общественному радио Армении.

По его словам, "на наш взгляд, конечно, в интересах Республики Армения - сохранение членства в ЕАЭС, потому что это действительно дает очень серьезные привилегии".

"Факты свидетельствуют о том, что участие в ЕАЭС для Армении выгодно с точки зрения роста товарооборота, объема ВВП. Но, разумеется, выбор за Арменией, за армянским народом, и мы хотим, чтобы этот выбор был сделан как можно быстрее. Выбор своего внешнеполитического курса - это суверенное право любого государства. Для России Армения всегда была, есть и, я убежден, будет очень важной страной. Отношения между нашими народами имеют особую и абсолютную непреходящую ценность. Что касается выбора партнеров, я повторяю, это право Республики Армения", - заявил Копыркин.

Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не собирается выходить из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), но в 2027-2028 годах обратится с заявкой на членство в ЕС.

Армения РФ ЕС Сергей Копыркин
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