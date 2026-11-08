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Российский посол высоко оценил условия концессии РЖД в Армении

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Концессионное соглашение между РЖД и Арменией на управление ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" (ЮКЖД) составлено на беспрецедентно благоприятных для армянской стороны условиях, заявил посол России в Ереване Сергей Копыркин.

"Я присутствовал на встречах руководителей наших крупных организаций (глав Росатома и РЖД - ИФ) с премьер-министром Армении. Очень конструктивное и деловое обсуждение, причем очень конкретное. С российской стороны проявлялась и по-прежнему проявляется полная готовность к взаимодействию с учетом тех интересов, потребностей, которые высказываются с армянской стороны, будь то сотрудничество в сфере атомной энергетики или транспорта", - сказал Копыркин в интервью Общественному радио Армении.

По его словам, глава РЖД Олег Белозеров на встрече представил анализ функционирования концессии.

"Меня это впечатлило, что сам концессионный договор составлен на исключительно благоприятных, может даже на беспрецедентно благоприятных условиях для армянской стороны", - заявил Копыркин.

В середине октября Белозеров по итогам переговоров с премьером Армении Николом Пашиняном в Ереване заявил, что РЖД намерены придерживаться договора по железнодорожной концессии с Арменией.

Действующее в Армении ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" (ЮКЖД) управляет системой железнодорожного транспорта страны на основе концессионного соглашения, заключённого РЖД и Арменией в 2008 году. Соглашение подписано на 30 лет с правом пролонгации еще на десять лет.

В декабре 2025 года Пашинян обратился к РФ с просьбой скорейшем восстановлении участков железной дороги в Армении, ведущих к границам Азербайджана и Турции. "Я попросил российских коллег в срочном порядке заняться полноценным восстановлением участка железной дороги от Ерасаха (юго-запад Армении - ИФ) до границы Нахичевани (Азербайджан - ИФ) и от участка Ахурика (запад Армении - ИФ) до границы Турции", - говорил он журналистам.

Позже в декабре Пашинян заявил, что Армения готова вернуть из концессии РФ ж/д участки до границ Азербайджана и Турции, если будут сложности с их восстановлением.

В июле 2026 года Пашинян не исключил возможности обращения в арбитраж по вопросу концессии. "Это наша собственность. Армения должна иметь возможность использовать железные дороги, как считает целесообразным. Мы хотим решить вопрос по-дружески. В любом случае, он будет решен. Возникнут разногласия - потом обсудим в арбитраже", - заявил он.

В свою очередь глава РЖД, комментируя тогда это заявление, отметил, что компания намерена в полном объеме исполнять взятые на себя обязательства по железнодорожной концессии с Арменией, но вправе ожидать возврата инвестиций в случае изменения условий или ее прекращения. По словам Белозерова, инвестиции из средств РЖД и доходов ЮКЖД с 2008 по 2025 год составили около $396,3 млн. Дивиденды акционеру никогда не выплачивались, вся прибыль шла на развитие железной дороги.

Армения РФ Сершей Копыркин Никол Пашинян РЖД
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