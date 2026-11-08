Поиск

Россия готова продолжать военно-техническое сотрудничество с Арменией

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Россия имеет большой опыт взаимодействия в сфере военно-технического сотрудничества, и готова продолжать это взаимодействие с Арменией, заявил посол РФ в Ереване Сергей Копыркин.

"У нас накоплен очень большой массив опыта, с технической, материальной точки зрения, по взаимодействию в этой сфере (военно-технического сотрудничества - ИФ). С российской стороны готовность продолжать это взаимодействие есть", - сказал Копыркин в интервью Общественному радио Армении.

Отвечая на вопрос о потере доверия между армянской и российской сторонами в сфере сотрудничества по вопросам безопасности и возможности его восстановления, Копыркин заявил: "Думаю, возможно. Я бы не стал впадать в безудержный пессимизм на этот счет. Но, конечно, будет зависеть от политической воли сторон".

"Конечно, появились вопросы. Ситуация изменилась и меняется в регионе и мире. Это требует адаптации. На этой стадии, когда идет трансформация, эти вопросы возникают. Интерпретировать можно как угодно - падение доверия, возникновение сомнений или перенастройка политического курса. Это объективный процесс", - заявил посол РФ.

РФ Армения Сергей Копыркин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Посол РФ опроверг наличие предварительных условий для встречи Путина и Пашиняна

 Посол РФ опроверг наличие предварительных условий для встречи Путина и Пашиняна

Что произошло за день: воскресенье, 8 ноября

Не менее семи человек погибли в результате столкновения поездов в Египте

 Не менее семи человек погибли в результате столкновения поездов в Египте

Президент Израиля поручил оппозиционеру Айзенкоту формирование правительства

 Президент Израиля поручил оппозиционеру Айзенкоту формирование правительства

Трамп уверен, что республиканцы смогут взять реванш после проигрыша на промежуточных выборах

Посольство РФ сообщило о стабильном состоянии раненной в Кракове россиянки

 Посольство РФ сообщило о стабильном состоянии раненной в Кракове россиянки

Польская прокуратура расследует стрельбу в Кракове как теракт

Глава МИД Франции сказал, что Европа будет представлена на переговорах по Украине в Абу-Даби

 Глава МИД Франции сказал, что Европа будет представлена на переговорах по Украине в Абу-Даби

Землетрясение магнитудой 5.7 произошло в Японии

 Землетрясение магнитудой 5.7 произошло в Японии

Полиция сообщила, что родители и сестра устроившего стрельбу в Кракове мужчины мертвы

 Полиция сообщила, что родители и сестра устроившего стрельбу в Кракове мужчины мертвы
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 4099 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12837 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 462 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 130 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 133 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов