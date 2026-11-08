Россия готова продолжать военно-техническое сотрудничество с Арменией

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Россия имеет большой опыт взаимодействия в сфере военно-технического сотрудничества, и готова продолжать это взаимодействие с Арменией, заявил посол РФ в Ереване Сергей Копыркин.

"У нас накоплен очень большой массив опыта, с технической, материальной точки зрения, по взаимодействию в этой сфере (военно-технического сотрудничества - ИФ). С российской стороны готовность продолжать это взаимодействие есть", - сказал Копыркин в интервью Общественному радио Армении.

Отвечая на вопрос о потере доверия между армянской и российской сторонами в сфере сотрудничества по вопросам безопасности и возможности его восстановления, Копыркин заявил: "Думаю, возможно. Я бы не стал впадать в безудержный пессимизм на этот счет. Но, конечно, будет зависеть от политической воли сторон".

"Конечно, появились вопросы. Ситуация изменилась и меняется в регионе и мире. Это требует адаптации. На этой стадии, когда идет трансформация, эти вопросы возникают. Интерпретировать можно как угодно - падение доверия, возникновение сомнений или перенастройка политического курса. Это объективный процесс", - заявил посол РФ.