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Трамп считает завершение конфликта с Ираном вопросом времени

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что завершение конфликта с Ираном - вопрос времени.

"Мы победили в Иране. Вопрос лишь в том, когда именно поставить точку - сейчас или позже. Мы можем подождать", - сказал Трамп журналистам перед вылетом в Вашингтон.

При этом, по его словам, некоторые из соседних с Ираном стран "предпочли бы, чтобы мы просто оставили все, как есть".

Президент подчеркнул, что США в ходе этого конфликта "никого не потеряли".

Ранее американский госсекретарь Марко Рубио заявил журналистам, что прогресса в переговорном урегулировании конфликта США и Ирана пока нет, а требования Тегерана в Вашингтоне считают нереалистичными. При этом он вновь заверил, что Трамп "всегда предпочитает решать любую проблему дипломатически".

Хроника 28 февраля – 09 ноября 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран Дональд Трамп США
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