Трамп поддержал заявление Вэнса о влиянии конфликта с Ираном на выборы

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заверил, что позиция его вице-президента Джей Ди Вэнса, заявившего, что республиканцы проиграли промежуточные выборы в конгресс из-за конфликта с Ираном, не привела к расколу в их отношениях.

"Многим людям не понравились его комментарии. Но не мне. (...) Он прав, за исключением одного момента. Ему стоило добавить еще кое-что, на мой взгляд, очень важное. Если бы пришлось повторить все заново, сделал бы он это снова? Ответ - да", - сказал Трамп журналистам перед вылетом в Вашингтон.

В вышедшем в ночь на понедельник интервью CBS News Трамп также отметил, что принимает позицию Вэнса.

"Я не не согласен с ним", - подчеркнул Трамп.

По словам американского лидера, Вэнс спрашивал его мнение.

"Пиши так, как хочешь", - ответил ему Трамп.

На минувшей неделе Вэнс заявил, что именно из-за конфликта США с Ираном многие избиратели, обычно поддерживающие Республиканскую партию, проголосовали за демократов на промежуточных выборах.

"Причиной нашего поражения стала война. Президент сам заявил об этом прошлой ночью", - написал он в социальной сети X в среду.