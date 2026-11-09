Минск заинтересован в нормализации отношений с Берлином, но не любой ценой

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Белоруссия заинтересована в нормализации отношений с Германией, но не любой ценой, заявил на делегации германских политиков и активистов замминистра иностранных дел республики Игорь Секрета. Об этом сообщает "БелТА"

"Беларусь хотела бы иметь нормальные отношения с Германией. Но здесь важно понимать, что мы ничего не выпрашиваем и не стоим с протянутой рукой. Нормализация нужна, но не любой ценой, в том числе за счет отношений с нашими ближайшими союзниками и партнерами, прежде всего с Россией и Китаем, или за счет создания угроз нашей внутренней стабильности", - сказал Секрета.

Он добавил, что в последние годы официальный Берлин сделал многое, чтобы уничтожить репутацию Германии в Белоруссии, и восстановить доверие будет очень непросто.