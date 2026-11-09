Оппозиционная в Молдавии Партия социалистов бойкотирует специальное заседание парламента

Бывший премьер Ион Кику завил о планах оппозиции пожаловаться на отсутствие диалога с парламентским большинством

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Оппозиционная в Молдавии Партия социалистов бойкотирует специальное заседание парламента, на котором выступит еврокомиссар Марта Кос.

Фракция Партии социалистов (ПСРМ) не будет участвовать в специальном заседании парламента, на котором запланировано выступление Кос. Об этом ПСРМ заявила в понедельник.

ПСРМ объяснила свою позицию тем, что "социалистам заранее отказано в праве на выступление, не предусмотрена возможность для политических деклараций, а также исключено право задать еврокомиссару какие-либо вопросы".

"Мы не намерены присутствовать в качестве формальной декорации на мероприятии, цель которого - исключительно публичное восхваление нынешнего режима Майи Санду со стороны европейских чиновников. Участие в заседании, где крупнейшей оппозиционной силе страны заранее отказано в праве голоса, означало бы легитимизацию недемократических практик", - считают социалисты.

По их мнению, "красивыми лозунгами об интеграции власть пытается прикрыть глубокий внутренний кризис".

"За ширмой торжественных заявлений скрывается тяжелейшая социально-экономическая ситуация. Режим обложил граждан непомерными налогами, из людей в буквальном смысле вытаскивают всё до последней копейки на фоне непрекращающегося роста цен на базовые продукты и услуги. В стране царит разруха, и для большинства жителей Молдовы каждый день превращается в тяжелую борьбу за физическое выживание", - заявила ПСРМ.

Между тем председатель Партии развития и объединения Молдавии, бывший премьер-министр Ион Кику заявил журналистам, что оппозиция в парламенте Молдавии намерена пожаловаться чиновникам на отсутствие диалога с парламентским большинством.

Он сообщил, что подписал обращение к Кос, генеральному секретарю Совета Европы Алену Берсе и председателю Венецианской комиссии Марте Картабье. В обращении Кику просит их вмешаться в ситуацию и способствовать налаживанию диалога в парламенте Молдавии между властью и оппозицией. Он сослался на доклад Еврокомиссии за 2026 год, в котором, по его словам, отмечается "недостаточный диалог между парламентским большинством и оппозицией". Кику намерен передать обращение Кос, которая во второй половине дня выступит с посланием к депутатам парламента Молдавии.

Одним из поводов обращения Кику назвал решение Постоянного бюро парламента и фракции парламентского большинства, которые отказались включить в повестку проект о начале процедуры отстранения Санду, который подписали все 46 депутатов оппозиции.

В связи с этим, после отклонения запроса о начале процедуры импичмента президента, Кику заявил, что возглавляемое им формирование подготовило проект постановления о начале процедуры отстранения от должности председателя парламента Игоря Гросу. Он обвинил спикера и парламентское большинство в том, что они "систематически отклоняют предложения оппозиции включить ее законопроекты в повестку и провести слушания с участием представителей правительства".

"Мы представим этот проект постановления коллегам из оппозиции и предложим им его подписать, чтобы зарегистрировать документ в секретариате парламента и обсудить его на очередном пленарном заседании", - сказал Кику.