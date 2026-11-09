Большая часть Абхазии осталась без электричества из-за аварии

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Большая часть Абхазии, в том числе и столица республики Сухум, остались без электроэнергии из-за аварий на двух ЛЭП - в Очамчирском и Ткварчельском районах.

"Произошло аварийное отключение высоковольтных линий электропередачи ВЛ-110 "Шешелети-1" и ВЛ-220 "Ачгуара". В связи с повреждением на линиях большая часть районов Абхазии временно осталась без электроснабжения", - сообщает министерство энергетики республики в понедельник.

По его данным, аварийно-восстановительные бригады уже выехали на место для осмотра ЛЭП, определения точного места повреждения и проведения ремонтных работ.

Специалисты предпринимают все необходимые меры для скорейшей локализации аварии и восстановления подачи электроэнергии потребителям, отмечается в сообщении.