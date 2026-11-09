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Шеф Пентагона заявил, что не переживает из-за возможного импичмента

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что не испытывает обеспокоенности из-за возможной процедуры импичмента в отношении него, сообщают американские СМИ.

Его спросили о возможном отстранении от должности. "Мы из-за этого не волнуемся", - ответил он и добавил, что 10 ноября планирует провести пресс-конференцию "по этой теме". Она начнется в 8 утра (16:00 по Москве).

На прошлой неделе член Палаты представителей Томас Масси заявил, что планирует вновь вынести предложение об импичменте на голосование. По информации WSJ, нижняя палата Конгресса планирует на этой неделе провести подобное голосование.

Ранее CNN со ссылкой на источники сообщал, что президент США Дональд Трамп может попытаться найти кого-то, кто возьмет на себя вину за неудачное выступление Республиканской партии на выборах. Хегсет в этой ситуации рассматривается некоторыми союзниками президента как потенциально уязвимый, отмечал телеканал.

При этом сам Трамп ранее заявил, что доволен работой шефа Пентагона.

Дональд Трамп Пентагон США Конгресс Пит Хегсет Томас Масси
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