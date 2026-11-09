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Секретная служба США усилила безопасность в Белом доме после ДТП неподалеку

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - В Вашингтоне рядом с Белым домом автомобиль выехал на тротуар к северу от парка Лафайет и врезался в дорожный знак, после этого Секретная служба США усилила безопасность в президентской резиденции, закрыла туда доступ и завела журналистов внутрь, пишет The New York Post.

Журналист The Washington Sun Мартин Аустермюле написал в соцсети X, что после ДТП водитель вышел из машины и вступил в конфликт с сотрудниками Секретной службы и Нацгвардии. Его задержали. Это произошло там, где часто гуляют пешеходы, делающие фото на фоне Белого дома. О пострадавших не сообщается.

Это случилось около 10 утра. Примерно в то же время еще один мужчина в двух кварталах от Белого дома перепрыгнул через заграждение и также был задержан сотрудниками Секретной службы. Связаны ли эти инциденты, неясно.

Президент США Дональд Трамп в настоящее время находится в Белом доме.

США Вашингтон Нацгвардия Дональд Трамп Секретная служба Белый дом
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