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В Еврокомиссии отрицают проблемы с поставками газа в ЕС

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Страны Евросоюза сейчас не сталкиваются с проблемами надежности поставок газа, несмотря на то что уровень его запасов сейчас ниже исторического среднего значения, заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.

"Это не означает, что мы ослабили контроль. Напротив, мы продолжаем внимательно следить за ситуацией. Наша координационная группа по газу регулярно проводит встречи, чтобы оценить положение дел в государствах-членах", - сказала она на брифинге.

Ее спросили, как ЕК реагирует на то, что уровень запасов газа перед зимой у разных стран ЕС неодинаковый, некоторые из них достигли целевого показателя выше 80%, в то время как другие, например, Германия, остаются ниже отметки в 60%.

По словам Итконен, благодаря многочисленным законодательным мерам, принятым в 2022 году для обеспечения стабильности европейского газового рынка, в ЕС "предусмотрены механизмы, которые могут быть задействованы в случае необходимости".

"Впрочем, на данный момент ситуация не требует применения подобных чрезвычайных мер, хотя сами инструменты у нас имеются. Важно подчеркнуть: в отличие от 2022 года, сейчас у нас нет проблем с поставками. Мы надеемся, что в ближайшее время сможем по итогам следующего заседания координационной группы по газу предоставить более подробную информацию о результатах ее работы", - резюмировала Итконен.

Германия Евросоюз Еврокомиссия Анна-Кайса Итконен
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